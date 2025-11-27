Le piogge riportano a galla le criticità | via Dorso è il punto più grave
Tempo di lettura: 2 minuti Ad Avellino basta un temporale per riportare a galla criticità ormai strutturali. Le piogge degli ultimi giorni hanno nuovamente evidenziato lo stato precario della rete viaria cittadina, un tema su cui il commissario straordinario Giuliana Perrotta è chiamata a intervenire mentre conduce una spending review tra le più rigide degli ultimi anni. Nonostante i margini ridotti, una serie di lavori è già stata programmata per affrontare un quadro che si presenta complesso e diffuso. Nel piano figurano via Beata Francesca, la sempre problematica via Dorso, l’incrocio tra via Tagliamento e via Annarumma, via Capozzi e numerose altre strade. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
