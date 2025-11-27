Le pillole di Polly | recensione di Canto di Natale con autotune di Marco Presta
Il Natale è alle porte, e per le strade romane si riversano orde di esseri umani in preda alla febbre dell’acquisto, simili a lupi famelici che si litigano un pezzo di carne fresca. E non c’è niente che possa scoraggiarli. Né la quantità imbarazzante di denaro speso in regali che con ogni probabilità non saranno nemmeno graditi, né le temperature polari, quanto meno per l’Urbe, né tantomeno le file chilometriche alle casse. È Natale, e bisogna acquistare. In questo scenario degno dei primi venti minuti del film “Salvate il soldato Ryan”, un uomo passeggia in una via commerciale senza degnare di un’occhiata i negozi che lo circondano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Scopri altri approfondimenti
“Pillole di psicologia”: a Tarquinia il convegno sul Codice Rosso contro la violenza di genere - facebook.com Vai su Facebook
Le pillole di Polly: recensione di “Sotto mentite spoglie” di Antonio Manzini - Negli ultimi tempi, tuttavia, le voci che circolano su di lui non sono tutte negative. Si legge su romadailynews.it