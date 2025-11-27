Le partite di oggi | Roma-Midtjylland e Bologna-Salisburgo ma anche Fiorentina-Aek e l' Italia U17

Gazzetta.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quinta giornata di League Phase per l'Europa League, quarta per la Conference, con tre italiane impegnate in totale. In campo anche gli azzurrini per la finale terzo posto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

le partite di oggi roma midtjylland e bologna salisburgo ma anche fiorentina aek e l italia u17

© Gazzetta.it - Le partite di oggi: Roma-Midtjylland e Bologna-Salisburgo, ma anche Fiorentina-Aek e l'Italia U17

Approfondisci con queste news

partite oggi roma midtjyllandLe partite di oggi: Roma-Midtjylland e Bologna-Salisburgo, ma anche Fiorentina-Aek e l'Italia U17 - Quinta giornata di League Phase per l'Europa League, quarta per la Conference, con tre italiane impegnate in totale. Come scrive msn.com

partite oggi roma midtjyllandEuropa League in TV, le partite di Roma e Bologna oggi in TV: orari e dove vederle - Saliburgo alle 21 sono le partite della 5ª giornata di Europa League. Scrive fanpage.it

partite oggi roma midtjyllandRoma-Midtjylland: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l’Europa League in tempo reale - Midtjylland gara valida per la 5ª giornata di Europa League e in programma questa sera alle 18:45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) oltre a Now ... Lo riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Partite Oggi Roma Midtjylland