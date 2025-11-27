Le pagelle Disastro Seneca Zanotti in ombra Johnson spento Stoch ci prova
GALLO 5: Parte in quintetto come play titolare ma il ruolo di direttore d’orchestra non sembra calzargli a pennello visto che la squadra non gira. JOHNSON 5. Nel marasma generale da un giocatore della sua esperienza ci saremmo aspettati che potesse fare da guida e invece ha brancolato nel buio. KNIGHT 4: Praticamente una presenza impalpabile sul parquet, non difende e non segna, non dà segnali di vita e si macchia di un brutto gesto ai tifosi. ALESSANDRINI 5,5: Segna quando ormai la partita è chiusa da tempo, per il resto manca di grinta e rabbia sotto i tabelloni. ZANOTTI 5: Si ostina a tirare dalla lunga distanza pur avendo scarsi risultati (26). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
