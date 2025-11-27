Le nostre zuppe sono merd* per i poveri si tratta di pollo uscito dalle stampanti 3D Chi compra questa merd*? | bufera su un dirigente Campbell’s Cosa è successo

La zuppa Campbell’s la conoscono tutti. Anche chi mai l’ha assaggiata l’ha vista dappertutto, grazie a Andy Warhol e a tutte le successive imitazioni della sua opera 32 Campbell’s Soup Cans, uscita nel 1962. Stavolta però non si parla della zuppa per l’influenza che il suo contenitore, la lattina, ha avuto nell’immaginario pop, con l’opera dell’artista nato a Pittsburgh che rappresenta – tra le altre – la democratizzazione definitiva del soggetto artistico ma anche un altare della produzione di massa. Stavolta si parla di un dipendente della compagnia Campbell, Robert Garza. A novembre 2024, Martin Bally convoca Garza per parlare del suo stipendio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Le nostre zuppe sono merd* per i poveri, si tratta di pollo uscito dalle stampanti 3D. Chi compra questa merd*?”: bufera su un dirigente Campbell’s. Cosa è successo

