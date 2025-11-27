Le nobiliari casate padovane | visita a Palazzo De Lazara Pisani
Sabato 6 Dicembre 2025. Tra Ponte Molino e la Specola, da secoli, scorre placidamente il Tronco Maestro, con le riviere San Benedetto, Mussato e Paleocapa a costeggiarlo. La conformazione cittadina permetteva ai nobili padovani, che qui edificarono meravigliose ville e palazzi, di essere al. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
