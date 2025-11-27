Le Nike Air Max 95 x Undefeated sono il sequel delle sneaker cult del 2017

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le Undefeated x Nike Air Max 95 sono finalmente arrivate, e sono davvero belle. Per chi non lo sapesse, quest'anno ricorre il trentesimo anniversario delle AM95. Per festeggiare l'evento, il grande marchio con lo swoosh ha lanciato alcune sneaker semplicemente fantastiche, come le Neon, le Pink Foam, e la collaborazione con Eric Kosten. Ma proprio quando pensavamo che la festa fosse finita, Nike ha tirato fuori il meglio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Le Nike Air Max 95 x Undefeated sono il sequel delle sneaker cult del 2017

Argomenti simili trattati di recente

Le Nike Air Max 95 x Undefeated sono il sequel delle sneaker cult del 2017 - A completare il design ci sono le strisce Sport Red e Gorge Green che attraversano i fianchi della scarpa. Secondo gqitalia.it

Le Nike Air Max 95 ad aprile si vestono di nero miele - Svelata la nuova collaborazione tra l’azienda sportiva e il colosso londinese dello Streetwear Corteiz, che annuncia un’eccezionale uscita per il mese di aprile. Lo riporta pianetadesign.it

Nike Air Max 95, tornano le sneakers culto negli anni ‘90 per i cuscinetti e il design ispirato all’anatomia - Le sneakers, traino del boom dello streetwear, sono state una fonte di creatività per molti designer, che nel corso degli anni le hanno rivisitate superando la dimensione tecnico- Da vogue.it