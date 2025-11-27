Le Nike Air Max 90 diventano console dentro c’è un Super Nintendo

(Adnkronos) – L'incrocio tra cultura sneaker e retrogaming ha raggiunto un nuovo livello di complessità tecnica grazie all'opera del designer Gustavo Bonzanini. Per omaggiare i trentacinque anni di storia del Super Nintendo, conosciuto in patria come Super Famicom, il creativo ha trasformato un paio di Nike Air Max 90 in una piattaforma di gioco. Battezzate . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

