Le Nike Air Max 90 diventano console dentro c’è un Super Nintendo
(Adnkronos) – L'incrocio tra cultura sneaker e retrogaming ha raggiunto un nuovo livello di complessità tecnica grazie all'opera del designer Gustavo Bonzanini. Per omaggiare i trentacinque anni di storia del Super Nintendo, conosciuto in patria come Super Famicom, il creativo ha trasformato un paio di Nike Air Max 90 in una piattaforma di gioco. Battezzate . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
