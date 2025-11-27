È già aria di Natale. A San Giovanni in Persiceto le festività natalizie iniziano a fine novembre e durano fino all’Epifania. Un’intera città in festa per l’intero periodo grazie a una ricchissima programmazione tra luminarie, ambientazioni, intrattenimenti, attrazioni, spettacoli, mercatini e visite guidate. Questo, in sintesi, il Natale persicetano, che prenderà il via questo sabato e accompagnerà cittadini, visitatori e turisti fino al 6 gennaio. Nel fine settimana apriranno la pista di pattinaggio e il punto di ristoro della Pro Loco San Zvan. Il presidio della Pro Loco rimarrà aperto tutti i giorni dal 5 dicembre fino al 6 gennaio, anche di sera il venerdì e il sabato in concomitanza con le aperture serali della pista di pattinaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le mille luci di Persiceto da qui all’Epifania