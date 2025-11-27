Firenze, 27 novembre 2025 – Ripensare le strategie d’impresa e sviluppare nuove visioni per affrontare il cambiamento con innovazione e responsabilità, trasformando l’incertezza in opportunità di crescita all’interno di una congiuntura economico-internazionale in continuo divenire. In una parola sola: R-einvention, la formula volano di sviluppo messa a fuoco nel consueto appuntamento con Top 500 Firenze organizzato da PwC Italia, in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze, per il suo settimo anno illustrato ieri alle Serre Torrigiani. “La reinvention non è sinonimo di innovazione incrementale – la filosofia dei partner di PwC Francesco Forzoni e Alessandro Parrini –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le migliori aziende di Firenze: ecco la Top 500 in Pdf, fatturati e bilanci. Riflettori sulle eccellenze