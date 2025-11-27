Le mani del Marocco sul Sahara Occidentale

Da più di cinquant’anni Rabat cerca di imporsi sull’ex colonia spagnola. Il video di Le Monde ricostruisce come, usando aiuti economici e diplomazia, si riuscita a sfruttare le risorse del territorio. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Le mani del Marocco sul Sahara Occidentale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

I mille tipi di pane marocchino… e perché sono tutti irresistibili! In Marocco il pane non è solo cibo: è casa, tradizione, profumo di mattine lente e di mani che impastano con amore. Ogni regione, ogni famiglia e persino ogni forno ha il suo pane speciale… e - facebook.com Vai su Facebook

Nel Sahara c’è un muro lungo più di 2.700 chilometri - La scorsa settimana il Fronte Polisario, gruppo armato che combatte per l’indipendenza del Sahara Occidentale, ha lanciato alcuni missili nelle vicinanze della città di Smara, nel territorio ... ilpost.it scrive

Accordo Ue-Marocco, cosa prevede la clausola del Sahara Occidentale e perché l’intesa è a rischio - Bruxelles propone di conformarsi a una sentenza della Corte di giustizia europea, ma la clausola sull’origine dei prodotti e il “consenso presunto” sollevano forti critiche Roma, 30 settembre 2025 – ... Secondo quotidiano.net

Sahara Occidentale, all'ONU il piano USA per autonomia Sahrawi entro i confini del Marocco - Il popolo Sahrawi, che da anni rivendica l'autonomia del Sahara Occidentale dal Marocco, è tornato a protestare con forza contro la proposta di risoluzione degli Stati Uniti che dà priorità alla ... Segnala rainews.it