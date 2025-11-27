La quinta e ultima stagione di Stranger Things è approdata su Netflix nella notte tra il 26 e il 27 novembre, regalando ai fan l’atteso ritorno a Hawkins ( con tanto di crash della piattaforma ). Mentre ci prepariamo a dire addio ai personaggi che hanno segnato un’intera generazione, vale la pena scoprire un segreto affascinante: dove sono stati davvero girati i luoghi che abbiamo imparato ad amare? Hawkins esiste davvero? La cittadina dell’Indiana in cui si svolge la storia è completamente inventata, ma i luoghi che vediamo sullo schermo sono autentici. La magia sta proprio qui: i fratelli Duffer hanno trasformato angoli reali degli Stati Uniti in scenari leggendari, creando quell’atmosfera sospesa nel tempo che rende la serie così speciale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Le location di Stranger Things, tra verità e finzione