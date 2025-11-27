Le location di Stranger Things 5 | dov’è stata girata la nuova stagione della serie dei fratelli Duffer

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le location di Stranger Things 5 nascono da luoghi reali in Georgia, con Jackson, Fayetteville e ambientazioni naturali, e set internazionali, come il New Mexico e Vilnus. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

location stranger things 5Le location di Stranger Things 5: dov’è stata girata la nuova stagione della serie dei fratelli Duffer - Le location di Stranger Things 5 nascono da luoghi reali in Georgia, con Jackson, Fayetteville e ambientazioni naturali, e set internazionali, come il ... Da fanpage.it

location stranger things 5Dove è stato girato Stranger Things 5: tutte le location reali dell’amatissima serie Netflix - Da Hawkins alle vere città di Georgia, New Mexico e Lituania: ecco tutti i luoghi iconici che hanno dato vita al mondo del Sottosopra ... Riporta siviaggia.it

location stranger things 5Stranger Things 5: trama, cast, finale, dove è girato la serie tv in onda su Netflix - Stranger Things 5 serie tv, Netflix propone l'ultima stagione con Eleven e Vecna. Da maridacaterini.it

Cerca Video su questo argomento: Location Stranger Things 5