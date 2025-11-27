Le Giornate della laicità ripartono dalla Flotilla
Prende il via la sedicesima edizione delle Giornate della laicità, il festival di approfondimento culturale dedicato al pensiero laico, critico e razionale, promosso da Iniziativa laica, MicroMega e Arci Reggio Emilia. Tema di questa sedicesima edizione - con la direzione scientifica di Cinzia Sciuto - è "Totem e tabù. La libertà al tempo dei nuovi autoritarismi". Ad aprire la rassegna, questo pomeriggio alle 18 nella sede della Cgil (via Roma 53), è in programma l’incontro sul ruolo che la società civile e la cittadinanza attiva possono assumere nella difesa delle regole comuni, a partire dall’esperienza della Global Sumud Flotilla: a dialogare saranno la direttrice di MicroMega Cinzia Sciuto e l’europarlamentare Annalisa Corrado, che era a bordo di una delle imbarcazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
ª ` Tornano anche quest'anno le Giornate della Laicità, il festival dedicato al pensiero laico, critico e razionale. Il tema di questa sedicesima edizione, curata scientificamente dalla filosofa e direttrice - facebook.com Vai su Facebook
Tornano le Giornate della Laicità di Reggio Emilia organizzate da Iniziativa laica! Il tema di quest'anno è Totem e tabù. Vai su X
Le Giornate della laicità ripartono dalla Flotilla - Prende il via la sedicesima edizione delle Giornate della laicità, il festival di approfondimento culturale dedicato al pensiero laico, critico e razionale, promosso da Iniziativa laica, MicroMega e A ... ilrestodelcarlino.it scrive