Prende il via la sedicesima edizione delle Giornate della laicità, il festival di approfondimento culturale dedicato al pensiero laico, critico e razionale, promosso da Iniziativa laica, MicroMega e Arci Reggio Emilia. Tema di questa sedicesima edizione - con la direzione scientifica di Cinzia Sciuto - è "Totem e tabù. La libertà al tempo dei nuovi autoritarismi". Ad aprire la rassegna, questo pomeriggio alle 18 nella sede della Cgil (via Roma 53), è in programma l’incontro sul ruolo che la società civile e la cittadinanza attiva possono assumere nella difesa delle regole comuni, a partire dall’esperienza della Global Sumud Flotilla: a dialogare saranno la direttrice di MicroMega Cinzia Sciuto e l’europarlamentare Annalisa Corrado, che era a bordo di una delle imbarcazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le Giornate della laicità ripartono dalla Flotilla