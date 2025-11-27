Le fibrillazioni del Pd Biagioni scrive a tutti E c’è la terza via di pace

Il segretario del Pd pratese scrive a tutti i 1400 iscritti. Biagioni firmerà una lettera articolata in più punti in cui, ripercorrendo le ultime vicende pratesi (dall'estate calda al voto regionale), spiegherà come si è arrivati alla decisione di non fare il congresso anticipato richiesto a gran voce e perché si aprirà, invece, il percorso partecipato che porterà, entro la metà di gennaio, all'assemblea con votazione. Mentre i riformisti aspettano di sapere quando convocherà la direzione, arriva il messaggio di pace dei 'bonacciniani' a firma Monia Faltoni, già capogruppo del Pd in consiglio comunale.

