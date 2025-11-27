Le fantasie di Jim Morrison Il poeta rock in una pièce
SERIATE (Bergamo) Uno spettacolo teatrale-musicale per disegnare il profilo umano e visionario del primo poeta rock della storia, un ragazzo misterioso ed enigmatico ma dotato di carisma e personalità: Jim Morrison. "Jim Morrison, fantasie di un poeta rock" è il titolo dello spettacolo in programma domani venerdì 28 novembre, alle 21, al cineteatro Gavazzeni di Seriate, che vede la partecipazione straordinaria di Davide Van De Sfroos, fatto di racconti, suoni e visioni a 60 anni dalla nascita dei Doors, il gruppo di Morrison. Tra aneddoti curiosi, arricchiti da proiezioni di immagini e filmati storici proiettati su un grande schermo, Ezio Guaitamacchi, giornalista, scrittore, musicista e autore radiotelevisivo, illustra alcuni momenti fondamentali della breve vita di Jim Morrison, tratteggiandone un ritratto originale che pone l’accento sul Jim "poeta", sui suoi sogni, le sue fantasie e i suoi amori, ma anche sulle sue ansie, i suoi incubi e le sue paure. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
