Anna Lena van der Felden è la nutrizionista che dal 2019 coordina la nutrizione per la Federcalcio tedesca. Chef di formazione, ha lavorato per diversi anni in ristoranti stellati Michelin e in seguito ha studiato gestione della salute, nutrizione e sport all’Università del Saarland. Supervisiona tutte le squadre nazionali, dall’Under 15 al livello professionistico. E spiega alla Faz i segreti di una buona alimentazione sportiva, smitizzando l’importanza degli integratori per chi non fa l’atleta agonista “In parole povere – dice – è una buona dieta quella che contiene tutti i nutrienti necessari per la nostra salute. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - «Le diete degli sportivi sono personalizzate al grammo di pasta, i carboidrati sempre alla vigilia dei match»

