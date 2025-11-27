Già mercoledì il Cremlino si era mostrato meno cauto, facendo sapere che è stato avviato un “percorso serio” per trovare una soluzione politica al conflitto a Kiev. Ora a ribadire il concetto è il presidente russo in persona. La bozza di accordo presentata dagli Stati Uniti sulla questione ucraina “potrebbe diventare la base per accordi futuri”, e Mosca è pronta a discuterla “seriamente”, ha detto Vladimir Putin. Lo zar torna dunque alla proposta messa sul tavolo da Washington, poi superata dai successivi colloqui di Ginevra con la delegazione ucraina, e aggiunge che il piano Usa è un buon punto di partenza anche se necessita ancora di ulteriore elaborazione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Le condizioni di Putin: pace in cambio dei territori occupati