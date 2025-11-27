Le case popolari vuote in attesa di ristrutturazione sono ancora 578

Firenzetoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le case popolari inutilizzate a Firenze sarebbero ancora intorno alle 580, secondo i dati resi noti questi mattina dal consigliere comunale di Sinistra progetto comune Dmitrij Palagi. Un dato in calo rispetto ai numeri degli ultimi anni che resta però molto alto, a fronte di un patrimonio totale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

le case popolari vuote in attesa di ristrutturazione sono ancora 578

