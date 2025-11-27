Le bonifiche della Pedemontana | Ancora molto lontani dalla meta

Sulle bonifiche di Pedemontana per la diossina presente nei terreni della futura tratta B2, gli ambientalisti evidenziano criticità e mostrano perplessità sull’approccio rassicurante fin qui tenuto dalla società che sta realizzando la nuova autostrada. Si fa riferimento alla riunione dell’ Osservatorio permanente sulla bonifica, che si è svolta il 17 novembre alla presenza di Arpa, Pedelombarda Nuova, Autostrada Pedemontana Lombarda, Direzione generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia, dei sindaci di Cesano Maderno, Seveso e Bovisio Masciago, di un assessore di Barlassina e della nutrita delegazione di Sinistra e Ambiente-Impulsi Meda, Legambiente Seveso, Seveso Futura, Passione Civica per Cesano, Altra Bovisio, Comitato Ambiente Bovisio, Cittadini per Lentate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le bonifiche della Pedemontana: "Ancora molto lontani dalla meta"

