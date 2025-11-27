Le 5 curiosità che forse non sapete su Bruce Willis

Tutto il mondo conosce Bruce Willis. Grande attore americano dalla carriera internazionale che negli ultimi anni ha dovuto dare l’addio alle scene per una brutta malattia. Dopo essersi affermato nel telefilm Moonlighting (1985-1989), ha raggiunto piena notorietà interpretando il poliziotto John McClane nella serie cinematografica Die Hard, che lo ha reso una delle più popolari star del cinema d’azione di sempre. Ma ci sono cose su Bruce Willis che non tutti sanno. Niente di scabroso. Piccole curiosità sulla sua vita privata e la sua carriera che tutti abbiamo ammirato negli ultimi decenni. Partiamo dal nome. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Le 5 curiosità che (forse) non sapete su Bruce Willis

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Curiosità sul mercato immobiliare che (forse) non conoscevi! Il mattone continua a sorprendere .. dalle abitazioni con spazi esterni sempre più ricercati, ai quartieri vicino al mare che non smettono mai di attirare! Scorri il post per saperne di più ? #tecnoret - facebook.com Vai su Facebook

5 curiosità che (forse) non sapete su Jacob Elordi - Jacob Elordi è uno degli attori più discussi e ammirati della sua generazione, e l’arrivo al Festival del Cinema di Venezia 2025 per la prima mondiale di Frankenstein lo ha confermato ancora una volta ... Come scrive grazia.it