Lbc festeggia | 10 anni di movimento civico
Dal 2015 al 2025: Latina bene comune, il movimento civico che scalò, con tre liste e Damiano Coletta candidato sindaco, il Comune di Latina, diventando forza di governo cittadino dal 2016 al 2022, compie dieci anni. Oggi è all’opposizione con quattro consiglieri ma continua l’impegno, l’ascolto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
