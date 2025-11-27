LBA punta sulla spinta digitale | LBATV supera quota 40mila abbonati e accelera su nuovi device

La Lega Basket celebra la crescita della piattaforma, pronta a espandersi su Samsung e LG, amplia l’offerta con dirette, format editoriali e la NextGen Cup in chiaro. Si è tenuta oggi la Assemblea della Lega Basket presieduta da Maurizio Gherardini. La Assemblea si è aperta con un saluto del Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci. Successivamente i club hanno ascol. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - LBA punta sulla spinta digitale: LBATV supera quota 40mila abbonati e accelera su nuovi device

