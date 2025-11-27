Lazio Guendouzi uomo mercato | servono cessioni e il Sunderland accelera

Per Matteo Guendouzi la stagione rischia di prendere una piega inattesa. Nella Lazio è il giocatore che equilibra il 4-3-3 di Sarri, un riferimento dentro lo spogliatoio e in campo, uomo di personalità e continuità. Eppure proprio lui, autore di cento presenze celebrate pochi giorni fa contro il Lecce, potrebbe diventare il principale indiziato a lasciare Roma già a gennaio. Il motivo non è tecnico ma economico: la società ha bisogno di liquidità immediata per evitare nuovamente il blocco del mercato imposto dai parametri federali. Nome completo Mattéo Elias Kenzo Guendouzi Olié Posizione Centrocampista Squadra attuale Lazio Nazione Luogo di nascita Poissy Data di nascita Aprile 14, 1999 00:00 Età 26 Peso (Kg) 68 Altezza (cm) 185 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 10 - Per Game Partite iniziate 10 1. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Lazio, Guendouzi uomo mercato: servono cessioni e il Sunderland accelera

