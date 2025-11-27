L' azienda che smaltisce tonnellate di rifiuti a pochi metri da case e appartamenti
“L’odore è così forte che durante l’estate dobbiamo tenere le finestre chiuse”, racconta Sergio. Fa parte del comitato di cittadini che da anni combatte contro l’aria maleodorante che infesta il quartiere. Proviene dalla Synextra, una fabbrica che si occupa di smaltire rifiuti plastici a Corsico. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
