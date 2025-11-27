Lavori in corso in via Borgo d’Oro | cambia la viabilità per quattro giorni

Per un intervento di scavo necessario all'installazione di una valvola Clapet presso l'immobile di via Borgo d'oro al civico numero 1 di Faenza, saranno introdotte temporanee modifiche alla viabilità dalla mezzanotte di domenica 30 novembre alla mezzanotte di giovedì 4 dicembre.Leggi le notizie. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Lavori in corso in via Borgo d’Oro: cambia la viabilità per quattro giorni

