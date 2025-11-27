Lavoratori turismo | ecco come chiedere i contributi per l’affitto Istruzioni ufficiali

Leggioggi.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Entro le ore 17 del 19 dicembre 2025 è possibile trasmettere, sul sito di Invitalia, le domande telematiche per l’accesso ai contributi destinati al sostegno dei costi di locazione degli alloggi per i lavoratori del comparto turistico – ricettivo. Le istanze devono essere presentate nel rispetto delle indicazioni fornite con Decreto direttoriale del 13 novembre 2025 adottato in attuazione del Decreto del Ministro del turismo del 18 settembre 2025. Analizziamo la novità in dettaglio.  Resta aggiornato sul  canale Telegram  e iscrivendoti gratis alla  Newsletter di LeggiOggi. Indice. A chi spettano i contributi per l’affitto. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

lavoratori turismo ecco come chiedere i contributi per l8217affitto istruzioni ufficiali

© Leggioggi.it - Lavoratori turismo: ecco come chiedere i contributi per l’affitto. Istruzioni ufficiali

Altre letture consigliate

lavoratori turismo chiedere contributiStaff House, MiTur: al via i contributi per gli alloggi dei lavoratori del turismo - termini, modalità e procedure operative per l’accesso ai contributi destinati al sostegno dei costi di locazione degli alloggi – Staff House ... Da ilmetropolitano.it

lavoratori turismo chiedere contributiStaff house nel turismo, al via la richiesta dei contributi: disponibili 66 milioni in tre anni - Una misura pensata per dare respiro alle aziende e migliorare le condizioni dei lavoratori nel cuore della filiera ... Riporta msn.com

lavoratori turismo chiedere contributiBonus affitto per lavoratori nel turismo: la domanda e di cosa si tratta - Di seguito i requisiti richiesti, i contratti di locazione e come presentare domanda. Lo riporta catania.liveuniversity.it

Cerca Video su questo argomento: Lavoratori Turismo Chiedere Contributi