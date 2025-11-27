Lavoratori turismo | ecco come chiedere i contributi per l’affitto Istruzioni ufficiali
Entro le ore 17 del 19 dicembre 2025 è possibile trasmettere, sul sito di Invitalia, le domande telematiche per l’accesso ai contributi destinati al sostegno dei costi di locazione degli alloggi per i lavoratori del comparto turistico – ricettivo. Le istanze devono essere presentate nel rispetto delle indicazioni fornite con Decreto direttoriale del 13 novembre 2025 adottato in attuazione del Decreto del Ministro del turismo del 18 settembre 2025. Analizziamo la novità in dettaglio. Resta aggiornato sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi. Indice. A chi spettano i contributi per l’affitto. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
