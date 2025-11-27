L' autoritratto come io mi vedo in mostra i lavori degli apprendisti pittori
Sabato 29 novembre, alle ore 17, alla Galleria Michelacci di Meldola si terrà l'inaugurazione della mostra "L'autoritratto. Come io mi vedo". A essere esposti saranno gli elaborati degli allievi del corso di pittura Auser 20242025 tenuto dal maestro Alvaro Lucchi: Manuela Asioli, Luciana Caon. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
