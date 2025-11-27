lautaro stizzito e arrabbiato per il cambio il retroscena sulla sua reazione in atletico madrid inter

Inter News 24 Lautaro stizzito e arrabbiato per il cambio, il retroscena sulla sua reazione al momento di accomodarsi in panchina in Atletico Madrid Inter. Un’altra serata complicata, un’altra prestazione opaca che alimenta il dibattito attorno al momento di forma del leader nerazzurro. Lautaro Martinez, il capitano e simbolo dell’Inter, sta vivendo un periodo di appannamento evidente. Nelle ultime uscite con la maglia della Beneamata, l’attaccante argentino non è riuscito a incidere e a trascinare la squadra con la solita grinta e qualità realizzativa a cui aveva abituato i tifosi. La conferma delle difficoltà è arrivata anche nella notte di Champions League contro l’Atletico Madrid, dove il numero 10 ha faticato a trovare spazi e spunti decisivi. 🔗 Leggi su Internews24.com

