Lautaro rabbioso dopo il cambio | brutto gesto quando si è seduto in panchina

Un’altra serata complicata per Lautaro Martinez, che continua ad attraversare un momento poco brillante. Il capitano nerazzurro non è riuscito a lasciare il segno neppure al Metropolitano e, come già accaduto nel derby, Cristian Chivu ha deciso di sostituirlo, scelta che stavolta ha generato una reazione evidente da parte del numero 10. Come riferisce Tuttosport, la fotografia del suo malumore è chiara: 73 minuti senza incidere, poi il cambio – il secondo consecutivo per scelta tecnica – e il gesto che non lascia spazio a interpretazioni. Lautaro: il gesto rabbioso una volta seduto in panchina. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

