Lautaro Martinez deluso dal cambio di Chivu | la reazione dell’argentino dopo la sostituzione nella sfida con l’Atletico

Inter News 24 Lautaro Martinez la delusione dell’argentino dopo la sconfitta al Metropolitano, e il capitano non ha nascosto la sua frustrazione. Ieri, nel corso della partita di Champions League contro l’Atletico Madrid, Cristian Chivu ha deciso di sostituire Lautaro Martinez al 73° minuto, come già accaduto nel recente derby contro il Milan. Tuttavia, questa volta il cambio non è stato preso bene dal capitano dell’Inter, che ha reagito visibilmente alla decisione del suo allenatore. Lautaro Martinez, dopo aver visto il proprio numero comparire sulla lavagnetta luminosa, ha scosso la testa in segno di disapprovazione, lasciando trasparire la sua frustrazione per la sostituzione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Martinez deluso dal cambio di Chivu: la reazione dell’argentino dopo la sostituzione nella sfida con l’Atletico

