Lautaro irriconoscibile ma anche stasera… palo! | Atletico-Inter le reazioni social
L’Inter incassa la sua prima sconfitta stagionale in Champions League: al Metropolitano l’Atletico Madrid si impone 2-1, decidendo il match nei minuti di recupero con una rete di Gimenez. Le reazioni dei social. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Giochi meglio, prendi pali, traverse, sbagli un rigore, domini a livello di possesso e occasioni...ma perdi. Questa è la sintesi del derby di stasera. Poi mettici che Allegri è maestro del catenaccio, mettici l'assenza pesante di Dumfries, mettici un Lautaro che post- - facebook.com Vai su Facebook
Cagliari-Inter risultato 0-2: Lautaro e Pio Esposito fanno felice Chivu - Anche Cristian Chivu, in un bagno di sudore, si toglie la giacca, come i colleghi più celebri: succede al minuto 78, poco dopo il palo colpito di testa da Folorunsho. corriere.it scrive