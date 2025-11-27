Lautaro Inter retroscena sul cambio contro l’Atletico | una cosa non ha convinto

Inter News 24 Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista delle prossime sfide di Serie A e Champions League. Tutti i dettagli. «Se non puoi vincere, almeno devi pareggiare». Questo vecchio detto del calcio sembra non valere per l’ Inter, che ancora una volta è uscita sconfitta da una partita decisiva, questa volta contro l’ Atletico Madrid. Il Corriere dello Sport ha analizzato la sconfitta dei nerazzurri al Wanda Metropolitano, evidenziando come la squadra di Cristian Chivu, dopo aver giocato con autorevolezza per oltre un’ora, sia crollata nel finale, subendo il gol di Gimenez al 94’ dopo aver dominato a lungo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Inter, retroscena sul cambio contro l’Atletico: una cosa non ha convinto

News recenti che potrebbero piacerti

?Calhanoglu, altro errore! Lautaro non impressiona, Bisseck il migliore: pagelle Inter - facebook.com Vai su Facebook

I leader dell'Inter sono sostituibili: perché Chivu cambia Lautaro e Calhanoglu Vai su X

Atletico-Inter, retroscena Lautaro: “Non ha preso bene il cambio e quando si è seduto ha…” - Un'altra prestazione opaca per Lautaro Martinez, che nelle ultime uscite con l'Inter non è riuscito ad incidere come siamo abituati a vedere. Scrive msn.com

Lautaro sostituito da Chivu: la reazione del capitano Inter al cambio non lascia dubbi - Dopo il derby perso col Milan, per l'argentino un'altra serata amara: niente gol ed ennesima sostituzione tecnica ... Come scrive tuttosport.com

La Stampa – AM-Inter, Lautaro non gradisce sostituzione. Ma lui delude e Chivu… - L'analisi del quotidiano torinese rispetto a quanto accaduto a Madrid nella gara persa dall'Inter contro la squadra di Simeone ... Segnala msn.com