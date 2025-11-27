Lautaro Inter il Toro è sempre più nervoso | preoccupa questa tendenza

Inter News 24 Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista delle prossime sfide di Serie A e Champions League. Tutti i dettagli. L’ Inter è caduta anche in Champions League, in un modo che definire deludente è poco, con la sconfitta arrivata nel finale, quando la partita sembrava ormai conclusa. A decidere il match è stato un colpo di testa di Gimenez su calcio d’angolo, una delle specialità storiche dell’Inter, ma che stavolta ha condannato i nerazzurri. Questa quinta sconfitta stagionale, la prima in Europa dopo quattro vittorie, arriva in uno scontro diretto contro una squadra di pari livello, l’ Atletico Madrid, e ha il sapore amaro di un altro passo falso in partite di alta difficoltà, che sembrano essere indigeste per la banda di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Inter, il Toro è sempre più nervoso: preoccupa questa tendenza

Altri contenuti sullo stesso argomento

?Calhanoglu, altro errore! Lautaro non impressiona, Bisseck il migliore: pagelle Inter - facebook.com Vai su Facebook

I leader dell'Inter sono sostituibili: perché Chivu cambia Lautaro e Calhanoglu Vai su X

Lautaro sostituito da Chivu: la reazione del capitano Inter al cambio non lascia dubbi - Dopo il derby perso col Milan, per l'argentino un'altra serata amara: niente gol ed ennesima sostituzione tecnica ... Scrive tuttosport.com

Lautaro Martinez, che succede? Altra sostituzione dopo una prova opaca - Anche nel derby contro il Milan, il Toro era stato richiamato in panchina da Chivu e non aveva preso bene il cambio. Riporta tag24.it

Lautaro in nero e azzurro: El Toro, luci e ombre tra Champions e serie A - I numeri, le medie gol, il trend - Sin qui in serie A il campione sudamericano nei 4 big match (Milan appunto, Napoli, Roma e Juventus) non è andato a segno. Riporta affaritaliani.it