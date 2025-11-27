Lautaro Inter che beffa contro l’Atletico Madrid | non solo la sconfitta cosa è successo
Inter News 24 Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista delle prossime sfide di Serie A e Champions League. Tutti i dettagli. La prestazione di Lautaro Martinez contro l’ Atletico Madrid al Wanda Metropolitano non è stata certo esaltante, e a peggiorare la situazione per l’attaccante dell’ Inter è arrivato anche un altro episodio che ha lasciato un segno. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Lautaro ha dovuto assistere all’esultanza di Julian Alvarez, suo amico e rivale, autore del gol che ha deciso il match. Una scena che ha avuto un retrogusto amaro per l’argentino dell’Inter, visto che proprio Alvarez, con il suo gol, ha dato una spinta alla Argentina nel mondiale, mentre per Lautaro il posto da centravanti titolare nella Nazionale è stato tolto dal collega. 🔗 Leggi su Internews24.com
