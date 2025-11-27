Laura Pausini a Lignano nel 2027 ma i biglietti escono ora

Udinetoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Laura Pausini annuncia ufficialmente le date dello “Io Canto Yo Canto World Tour 202627”, la tournée che segna il suo attesissimo ritorno live dopo anni di successi internazionali. Il grande show estivo in Italia debutterà il 2 giugno 2027 allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, prima tappa. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

laura pausini a lignano nel 2027 ma i biglietti escono ora

© Udinetoday.it - Laura Pausini a Lignano nel 2027 ma i biglietti escono ora

Argomenti simili trattati di recente

laura pausini lignano 2027Laura Pausini lancia il tour globale e sceglie Lignano per aprire l’estate negli stadi 2027 - Un annuncio che attraversa oceani, accende attese e riafferma la forza iconica di una carriera senza confini. Si legge su triestecafe.it

laura pausini lignano 2027Laura Pausini: le nuove date del tour mondiale e un video misterioso - Il calendario di “Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027” si è arricchito di nuovi appuntamenti, anche in Italia ... Lo riporta radioitalia.it

Il prossimo ottobre torna Laura Pausini al PalaUnical - MANTOVA Laura Pausini annuncia nuove: l’attesissimo live IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027, la sua undicesima tournée mondiale, farà tappa anche al ... Come scrive vocedimantova.it

Cerca Video su questo argomento: Laura Pausini Lignano 2027