Laura Boldrini non ha detto che gli italiani sono ignoranti e razzisti

Il 9 novembre 2025 è tornato virale su Facebook un post che attribuisce a Laura Boldrini la frase: «Gli italiani sono ignoranti e razzisti, non sanno che i migranti sono una risorsa per l’Italia». L’immagine, già circolata dal 2018, è stata riproposta senza contesto. Per chi ha fretta. Boldrini non ha mai detto che “gli italiani sono ignoranti e razzisti”: la frase è una rielaborazione fuorviante di un suo discorso del 21 luglio 2017.. L’intervento riguardava disinformazione, xenofobia online e ‘piramide dell’odio’, non mirava a dare un giudizio sugli italiani nel loro insieme.. Boldrini ha citato l’ Ignorance Index di Ipsos, secondo cui l’Italia mostrava un alto livello di disinformazione sul tema migratorio, non ha affermato che gli italiani siano “ignoranti” in senso generale. 🔗 Leggi su Open.online

