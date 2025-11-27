L' atteso derby del Manuzzi Cesena-Modena sarà visibile anche gratuitamente sulla piattaforma Dazn
La 14esima giornata di serie B si aprirà domani sera, venerdì 28 novembre, con il derby Cesena–Modena, in programma allo stadio Manuzzi alle ore 20:30. Lo scontro al vertice sarà trasmesso in diretta su Dazn e potrà essere seguito anche gratuitamente, senza bisogno di registrazione.Un derby, che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
