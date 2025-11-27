L’attesa di Iznik per la visita di Papa Leone Il commento di padre Monge

L'attesa di Iznik, l'antica Nicea per la visita di Papa Leone XIV e cosa rappresenta. Il commento di padre Claudio Monge, responsabile del Dominican Study Institute of Istanbul. Servizio di Rita Salerno TG2000.

