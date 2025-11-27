L’Atletico batte l’Inter mentre il Pafos prosegue in modo impressionante nella stagione d’esordio
2025-11-27 01:07:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: È stata una serata divertente quella di Diego Simeone in Champions League, quando l’Atletico Madrid ha trovato la vittoria nel finale contro l’Inter, club in cui l’allenatore argentino ha trascorso due anni da giocatore. Jose Gimenez ha segnato al 93? al Metropolitano assicurando tutti e tre i punti agli uomini di Simeone dopo che Piotr Zielinski aveva annullato il primo gol di Julian Alvarez. La vittoria dell’Atletico fa salire la squadra al 12° posto nella classifica delle 36 squadre, chiudendo così il perfetto inizio di stagione dell’Inter. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
