Tutto esaurito all’Auditorium Fellini-Masina di Reggiolo per la festa dell’ Atletica Guastalla-Reggiolo. Erano presenti tutti gli atleti della società, con il presidente Gianpaolo Vincenzi e con il tecnico Luca Bertoli addetto alle interviste di rito. Un anno, quello appena concluso, che ha visto la realizzazione dell’impianto indoor, dove ai contributi di Comune e Regione si è aggiunto quella della Profiltubi spa. Le premiazioni sono state effettuate da Giuseppe Gravante, oggi atleta della Corradini Rubiera di livello internazionale ed ex portacolori dell’Atletica Guastalla Reggiolo. Da una premiazione all’altra, questa volta a carattere provinciale: la Fidal, domani alle 18,30 presso la Sala del Parmigiano Reggiano di via Kennedy premierà gli atleti che si sono particolarmente distinti nella stagione 2025 ormai in chiusura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Atletica Guastalla-Reggiolo fa festa. Il 2025 ha portato anche l’impianto indoor