Latitante internazionale incastrato alla stazione di Treviso rischia 15 anni di carcere | di cosa è accusato

Arrestato a Treviso un 29enne svizzero ricercato per traffico di droga e riciclaggio: rischia fino a 15 anni di carcere. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

latitante internazionale incastrato alla stazione di treviso rischia 15 anni di carcere di cosa 232 accusato

Latitante internazionale incastrato alla stazione di Treviso, rischia 15 anni di carcere: di cosa è accusato

Arrestato a Treviso un 29enne svizzero ricercato per traffico di droga e riciclaggio: rischia fino a 15 anni di carcere.

