Latina 290 carte d’identità elettroniche senza prenotazione | 2 open day

Latina, 27 novembre 2025 – In vista delle festività natalizie, occasione di partenze e vacanze invernali, il servizio demografico ed elettorale di Latina, su indirizzo dell’assessorato, ha calendarizzato una duplice apertura straordinaria degli uffici anagrafici in occasione degli open day dedicati alle carte d’identità, in programma nell’ultimo fine settimana del mese di novembre e nel fine settimana di metà dicembre unicamente presso le sedi dell’anagrafe, in Corso della Repubblica 116 e in via Ezio 36. Precisamente si svolgeranno sabato 29 e domenica 30 novembre, la mattina dalle ore 9.00 alle ore 14. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it