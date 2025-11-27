L’Atalanta batte l’Eintracht Francoforte e si rilancia in Champions League Inter ko a Madrid nel recupero
Una vittoria e una sconfitta per le squadre italian e nella serata dedicata alla quinta giornata della fase a gironi della Champions League. L’Atalanta ha travolto l’Eintracht Francoforte a domicilio con un netto 3-0, tutto si è deciso nel giro di cinque minuti nel corso della ripresa: Lookman ha sbloccato il risultato al 60? su invito di De Ketelaere e poi ha lanciato Ederson per la seconda rete al 62?, poi lo stesso De Ketelaere ha calato il tris al 65?, chiudendo la pratica contro i tedeschi. Terzo successo in Europa per la Dea, che risale la classifica, si issa a quota 10 punti e sale al sesto posto insieme ad altre quattro squadre, in piena lotta per accedere ai playoff. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Napoli ritorno al gol e alla vittoria https://www.corrierenazionale.net/2025/11/23/napoli-ritorno-al-gol-e-alla-vittoria/ Torna alla vittoria il Napoli che batte l’Atalanta per 3 a 1 e per il momento a Napoli torna un clima sereno tra la squadra e l’allenatore Antonio Co - facebook.com Vai su Facebook
#Calcio Nella 12 giornata di #SerieA il Napoli batte l'Atalanta 3-1 e scavalca Inter e Roma in testa alla classifica provvisoria. Dietro c'è il Bologna, passato a Udine 3-0. Pareggia la Juventus, 1-1 in casa della Fiorentina, sempre ultima. In parità anche Cagliari Vai su X