Una vittoria e una sconfitta per le squadre italian e nella serata dedicata alla quinta giornata della fase a gironi della Champions League. L’Atalanta ha travolto l’Eintracht Francoforte a domicilio con un netto 3-0, tutto si è deciso nel giro di cinque minuti nel corso della ripresa: Lookman ha sbloccato il risultato al 60? su invito di De Ketelaere e poi ha lanciato Ederson per la seconda rete al 62?, poi lo stesso De Ketelaere ha calato il tris al 65?, chiudendo la pratica contro i tedeschi. Terzo successo in Europa per la Dea, che risale la classifica, si issa a quota 10 punti e sale al sesto posto insieme ad altre quattro squadre, in piena lotta per accedere ai playoff. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Atalanta batte l’Eintracht Francoforte e si rilancia in Champions League, Inter ko a Madrid nel recupero