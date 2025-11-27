Lastra-Gate a Ballando Milly Carlucci rompe il silenzio | la conduttrice fa nomi e cognomi

Il caso noto come “lastra gate” ha scosso profondamente l’ambiente di Ballando con le Stelle, generando un intenso dibattito tra i concorrenti e il pubblico. La questione centrale riguarda l’infortunio subito dalla concorrente Francesca Fialdini, attualmente costretta a una pausa forzata dalla competizione. Le sue condizioni di salute e la veridicità dell’infortunio stesso sono state messe in discussione da alcuni colleghi, i quali, in un gesto di profondo scetticismo, avrebbero richiesto di visionare le radiografie (le ‘lastre’) come prova concreta del danno fisico. La conduttrice del popolare show, Milly Carlucci, ha sentito il bisogno di intervenire per fare chiarezza sulla vicenda, svelando i retroscena e identificando i protagonisti del confronto acceso che ha dominato le discussioni dietro le quinte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Lastra-Gate a Ballando, Milly Carlucci rompe il silenzio: la conduttrice fa nomi e cognomi

Approfondisci con queste news

Lastra - gate, lo scandalo si aggira tra i corridoi di #BallandoConLeStelle #FrancescaFialdini e #GiovanniPernice #SimoneDiPasquale e #EmmaCoriandoli Vai su X

Lastra - gate, lo scandalo si aggira tra i corridoi di #BallandoConLeStelle #FrancescaFialdini e #GiovanniPernice #SimoneDiPasquale e #EmmaCoriandoli - facebook.com Vai su Facebook

Milly Carlucci chiarisce il "lastra-gate" a Ballando: «D'Urso e Colombari non c'entrano nulla, ecco cosa è successo con Fialdini». - Dopo lo sfogo di Francesca Fialdini a Ballando Segreto, dove la conduttrice ha raccontato di colleghi che avrebbero messo in dubbio il suo infortunio arrivando a chiederle le lastre, il caso ... Riporta msn.com

Milly Carlucci svela la verità sul lastra gate a Ballando: “C’è stato un acceso confronto tra Fialdini e Fognini” - Milly Carlucci ha svelato la verità sul 'lastra gate" a Ballando con le Stelle, chiarendo chi avrebbe messo in dubbio la veridicità dell'infortunio ... Secondo fanpage.it

Milly Carlucci smonta il lastra gate e racconta della lite tra Fognini e Francesca Fialdini - Milly Carlucci fa chiarezza sul lastra gate e spiega quello che è successo davvero tra Francesca Fialdini e Fabio Fognini ... Secondo ultimenotizieflash.com