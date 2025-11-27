L' astensione è un capitale che ha valore solo se resta sepolto
L’Italia produce poco grano perché è tutta coltivata a retorica, proclama il Profeta di Dino Risi. In compenso, aggiungo, seminando retorica nella stagione pre e post elettorale, riusciamo nel miracolo georgico di tappezzare tutta la penisola di praterie. Ci sono praterie a destra, praterie a sinistra, praterie al centro, e queste praterie immaginarie sono a portata di mano, tutte racchiuse nella regione utopistica dell’astensione. Basta persuadere un po’ di elettori astenuti, e per magia una linea perdente diventerà vincente, una leadership traballante si farà solida, un’urgenza di rivoluzione sociale troverà espressione compiuta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Dopo le recenti #elezioni regionali c'è chi esulta, chi tace, chi saltella..., chi promette, chi trova scuse e giustificazioni e chi querela.... Ma tutti ignorano l'urlo del #risultato dell'#astensione che sta ad indicare la sfiducia dei #cittadini verso i #partiti e le #istitu - facebook.com Vai su Facebook
