L' astensione è un capitale che ha valore solo se resta sepolto

L’Italia produce poco grano perché è tutta coltivata a retorica, proclama il Profeta di Dino Risi. In compenso, aggiungo, seminando retorica nella stagione pre e post elettorale, riusciamo nel miracolo georgico di tappezzare tutta la penisola di praterie. Ci sono praterie a destra, praterie a sinistra, praterie al centro, e queste praterie immaginarie sono a portata di mano, tutte racchiuse nella regione utopistica dell’astensione. Basta persuadere un po’ di elettori astenuti, e per magia una linea perdente diventerà vincente, una leadership traballante si farà solida, un’urgenza di rivoluzione sociale troverà espressione compiuta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

