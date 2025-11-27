L' Ast e i 71 bus fermi in garage per mancanza della deroga Lombardo | 600mila euro al mese di possibile danno erariale
Sono 71 gli autobus di proprietà dell’Ast che non possono essere impiegati nei servizi extraurbani, seppur in condizioni di efficienza tecnica, perché non inseriti, a suo tempo, nel provvedimento di deroga del ministero Infrastrutture e Trasporti relativo ai veicoli Euro 3, adottato con Decreto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
