Sono 71 gli autobus di proprietà dell’Ast che non possono essere impiegati nei servizi extraurbani, seppur in condizioni di efficienza tecnica, perché non inseriti, a suo tempo, nel provvedimento di deroga del ministero Infrastrutture e Trasporti relativo ai veicoli Euro 3, adottato con Decreto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - L'Ast e i 71 bus fermi in garage per mancanza della deroga, Lombardo: "“600mila euro al mese di possibile danno erariale"