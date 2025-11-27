L' Associazione Volontari Ospedalieri AVO festeggia i cinquant' anni di attività

Nata nel 1975, oggi conta circa 220 sedi e 12mila volontari operativi in oltre 700 ospedali e strutture sociosanitarie distribuite sull'intero territorio nazionale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

