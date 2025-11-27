L' associazione Politeia da Palermo arriva a Trento
Perché l’educazione civica e la conoscenza della nostra Carta costituzionale non è posta al centro del sistema d’istruzione del nostro paese? A Palermo un gruppo di studenti e docenti dell’Università degli Studi di Palermo ha scelto di mettere a disposizione le proprie competenze e conoscenze per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Scopri altri approfondimenti
L’ Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia si è unito all’iniziativa dell’Associazione Politeia partecipando alla manifestazione culturale dedicata al grande poeta romeno Mihai Eminescu, che si tenuta sabato 8 novembre 2025 a Recanati, ne - facebook.com Vai su Facebook