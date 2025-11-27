L’assessore Martelli interviene sul nuovo palazzetto di via Dalla Chiesa | La struttura sarà aperta a breve Inutile alimentare tensioni

Sola, nei giorni scorsi, aveva criticato l’amministrazione comunale parlando di un’inaugurazione “simbolica”, priva delle autorizzazioni necessarie per rendere utilizzabile il nuovo impianto sportivo. In particolare, il consigliere pentastellato aveva accusato la giunta guidata dal sindaco Carlo Masci di aver effettuato una cerimonia di apertura priva di sostanza, ritenuta un’iniziativa di facciata utile soltanto a fini politici. L’assessore Martelli, chiamata in causa direttamente, ha voluto rispondere a ciò che considera “contestazioni non fondate”. La rappresentante della giunta afferma che, al termine del complesso lavoro di riqualificazione dello stabile, era importante dare ai cittadini la possibilità di visitare in anteprima l’impianto e di conoscere da vicino una struttura che sarà destinata alle attività sportive del territorio. 🔗 Leggi su Citypescara.com